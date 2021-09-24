В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Американцы запустят робота для монтажа двигателей на орбитальные спутники

Газета.Ru
1 час назад

Американская корпорация Northrop Grumman готовится к запуску спутника, который будет продлевать срок службы других спутников. Об этом изданию Space News рассказал Джо Андерсон, вице-президент Space Logics (дочерней компании Northrop Grumman). Со временем за счет трения об атмосферу орбита околоземных спутников снижается, и в конце концов они сгорают в атмосфере.

США нашли способ продлить жизнь спутникам
Фото: Northrop GrummanNorthrop Grumman

Этот момент можно отсрочить, если на спутнике есть двигатели с запасом топлива.

MRV, новый аппарат Northrop Grumman, будет оснащен роботизированной рукой, которая установит на спутники компаний-клиентов ракетные двигатели и баки. На данный момент подобную услугу заказали 6 неназванных покупателей, их начнут оказывать с 2024 года. Ожидается, что установленное дополнительное оборудование сможет продлить "жизнь" геостационарных спутников на шесть дополнительных лет. Роботизированная рука была разработана при партнерстве с DARPA, Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Помимо установки двигателей, Northrop Grumman предлагает выполнять ей и другие работы, вроде детальных осмотров спутников клиентов, перемещения их на другую орбиту или простого ремонта. Например, рука может развернуть солнечную батарею или антенну, у которых отказали собственные приводы.

Наука и техника,Джо Андерсон,DARPA,Пентагон,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители