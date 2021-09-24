США нашли способ продлить жизнь спутникам

Американская корпорация Northrop Grumman готовится к запуску спутника, который будет продлевать срок службы других спутников. Об этом изданию Space News рассказал Джо Андерсон, вице-президент Space Logics (дочерней компании Northrop Grumman). Со временем за счет трения об атмосферу орбита околоземных спутников снижается, и в конце концов они сгорают в атмосфере.

Фото: Northrop Grumman Northrop Grumman

Этот момент можно отсрочить, если на спутнике есть двигатели с запасом топлива.

MRV, новый аппарат Northrop Grumman, будет оснащен роботизированной рукой, которая установит на спутники компаний-клиентов ракетные двигатели и баки. На данный момент подобную услугу заказали 6 неназванных покупателей, их начнут оказывать с 2024 года. Ожидается, что установленное дополнительное оборудование сможет продлить "жизнь" геостационарных спутников на шесть дополнительных лет. Роботизированная рука была разработана при партнерстве с DARPA, Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.