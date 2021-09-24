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Realme представила Smart TV дешевле 15 тысяч рублей

Ferra.ru
1 час назад

Несмотря на свою юность, бренд Realme полюбился многим пользователям. Не в последнюю очередь это связано с невысокой ценой на гаджеты компании.

Realme представила большой Smart TV дешевле 15 тыс. руб
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И будто бы желая подтвердить это, китайский производитель представил новый телевизор — Realme Smart TV Neo. Его отличительной особенностью является невысокая цена и компактность — девайс получил 32-дюймовый HD-дисплей, пишет Gizmochina.

Из прочих «интересностей» телевизора можно отметить сертификацию TÜV Rheinland на соответствие низкому уровню излучения синего света, а также использование динамиков мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Сообщается, что Realme Smart TV Neo получил модуль Wi-Fi, сразу два разъёма HDMI и один USB-разъём. В нём также есть 3,5-мм аудиовыход и порт Ethernet.

Новинка поддерживает технологию Quick Cast для трансляции контента с мобильных устройств, а также имеет ряд предустановленных приложений: YouTube, Hungama Play, Eros Now и Yupp TV.

Цена устройства 200 долларов или 14,5 тыс рублей.

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