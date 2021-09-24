На Марсе обнаружили следы трех рекордных землетрясений

25 августа InSight зафиксировал два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,2. Затем, 18 сентября, в тысячный день работы посадочного модуля на Марсе, он уловил грохот еще одного магнитудой 4,2.

Фото: NASA NASA

Самое сильное из августовских землетрясений было зарегистрировано в 8 500 километрах от InSight.

Анализ все еще продолжается, но ученые взволнованы возможностью узнать что-то новое о внутренней части красной планеты.

InSight, стационарно расположенный на поверхности Марса, с приборами, предназначенными для обнаружения сотрясений планеты, работает с 2018 года. За это время посадочный модуль предоставил нам огромное количество новой информации.

Во-первых, было прямое обнаружение землетрясения. Это большое дело, потому что Марс считался геологически мертвым.

Во-вторых, данные о землетрясениях позволяют ученым-планетологам составить карту внутренней части Марса. Когда акустические волны отражаются внутри Марса и распространяются через материалы разной плотности, полученные сигналы можно декодировать, чтобы определить, где находятся эти материалы. Таким же образом мы наносим на карту внутреннюю часть Земли. Таким образом, ранее в этом году ученые определили, что у Марса жидкое ядро с низкой плотностью.