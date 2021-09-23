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Зоологи нашли светящегося в ультрафиолете суслика

ТК «Звезда»
18 минут назад

У юго-восточных гоферов (млекопитающее из отряда грызунов) открыли биолюминесценцию. Необычное свойство карманных сусликов, как их называют из-за внешнего вида, заметили зоологи из Университета Джорджии. Результаты исследования опубликованы в The American Midland Naturalist. Выдержки приводит Sci-news.

Зоологи нашли светящегося в ультрафиолете суслика
Фото:  The American Midland Naturalist The American Midland Naturalist

Наличие и степень флуоресценции на шерсти, голой коже и в защечных карманах грызунов удалось определить при помощи ультрафиолетового фонарика. Оказалось, что пойманные гоферы светились ярким оранжево-розовым светом в передней части тела. При этом свечение на спине тускнеет, а на светлых участках шерсти – лапах и челюсти – биофлуоресценция заметно ярче.

Объяснить, для чего животным нужно обнаруженное свойство, биологи пока не могут. Возможно, появление флуоресценции кроется в ночном образе жизни предков грызунов.

Гоферы – это грызуны, обитающие в Северной Америке и ведущие в основном подземный образ жизни. Гоферы роют землю мощными когтями, имеют торчащие резцы и большие защечные карманы, именно поэтому за млекопитающими закрепилось название «карманный суслик» (pocket gopher – анг.).

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