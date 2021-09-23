Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене

Спелеологи впервые в современной истории спустились на дно колодца Бархаут в йеменской пустыне. Местные жители называют природное чудо «колодцем ада»: в национальном фольклоре Бархаут считается местом заточения злых духов, или джиннов, пишет AFP.

Фото: Edward Kaprov, RussianLook, globallookpress Edward Kaprov, RussianLook, globallookpress

Ширина «колодца ада» составляет порядка 30 метров, глубина - 112 метров. Шесть специалистов из Oman Cave Exploration Team, которые обследовали Бархаут, нашли на дне колодца змей, останки животных и пещерный жемчуг.

Как подчеркнул профессор геологии Немецкого технологического университета в Омане Мохаммед аль-Кинди, люди не трогали рептилий, поэтому те в свою очередь не беспокоили и ученых.

Пещерный жемчуг был серого и лимонно-зеленого цвета. Образование представляет собой шарики кальцита, которые формируются в карстовых пещерах из-за капающей воды.