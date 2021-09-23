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Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

Спелеологи впервые в современной истории спустились на дно колодца Бархаут в йеменской пустыне. Местные жители называют природное чудо «колодцем ада»: в национальном фольклоре Бархаут считается местом заточения злых духов, или джиннов, пишет AFP.

Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Фото: Edward Kaprov, RussianLook, globallookpressEdward Kaprov, RussianLook, globallookpress

Ширина «колодца ада» составляет порядка 30 метров, глубина - 112 метров. Шесть специалистов из Oman Cave Exploration Team, которые обследовали Бархаут, нашли на дне колодца змей, останки животных и пещерный жемчуг.

Как подчеркнул профессор геологии Немецкого технологического университета в Омане Мохаммед аль-Кинди, люди не трогали рептилий, поэтому те в свою очередь не беспокоили и ученых.

Пещерный жемчуг был серого и лимонно-зеленого цвета. Образование представляет собой шарики кальцита, которые формируются в карстовых пещерах из-за капающей воды.

Участники экспедиции собрали образцы воды, камней, почвы и останки животных и планируют провести дальнейшие исследования.

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