В США одобрили применение дополнительных доз вакцины Pfizer

Американский медицинский регулятор разрешил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте данного органа.

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Как следует из документа, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США "внесло изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech". В заявлении уточняется, что "это позволит использовать одну бустерную дозу минимум через шесть месяцев" после полной вакцинации.

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Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться.

На прошлой неделе консультативный совет по вакцинам Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов отклонил запрос на массовое применение дополнительных доз вакцины против коронавируса Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Многие члены совета на заседании выразили недовольство по поводу того, что им было предоставлено недостаточно информации, которая могла бы подтвердить безопасность широкого применения бустерных доз данной вакцины. Целый ряд специалистов также поставил под сомнение ценность массированного использования бустерных доз препарата.

Однако после непродолжительного перерыва совет провел второе голосование. По его итогам было одобрено применение бустерных доз указанной вакцины для американцев в возрасте от 65 лет или страдающих от тяжелых заболеваний.