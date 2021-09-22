Майя сумели пережить смертельную катастрофу

Через 80 лет после извержения вулкана Илопанго, в 539 году, майя построили близ кальдеры гигантскую пирамиду. Это свидетельствует о том, что восстановление цивилизации пережившими катастрофу майя заняло непродолжительное время, заявляет японский археолог Акира Ичикава в своей статье в журнале Antiquity.

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Извержение в 539 году расположенного в современном Сальвадоре вулкана Илопанго привело к выбросу более 43 кубических километров тефры — пемзы и пепла — и похолоданию во всем Северном полушарии. Одно из десяти самых крупных за последние тысячелетия извержений привело, по некоторым оценкам, к смерти более 100 тысяч людей. Многие исследователи связывают извержение с упадком цивилизации майя, когда многие их города были заброшены.

Однако при раскопках поселения Сан-Андрес в 40 километрах от вулкана Ичикава научный сотрудник Колорадского университета в Боулдере сумел найти пирамиду из тефры высотой в 13 метров и шириной в 40 метров, расположенную на земляной насыпи высотой семь метров. Объем сооружения составляет 33 тысячи кубических метров.

Радиоуглеродное датирование показало, что сооружение пирамиды началось совсем через небольшой промежуток после извержения — от 5 до 30 лет, а закончилось через 80 лет. По оценкам Ичикавы, строительство пирамиды на протяжении четырех месяцев в году группой из 100 человек заняло бы 13 лет, а из 1,5 тысячи — 11 месяцев. Предполагается, что на работах было занято от 500 до 1500 человек, что требует коллективных усилий и социальной интеграции. Соорудить пирамиду могли как выжившие местные обитатели, так и иммигранты из Копана.