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Samsung возродит линейку Galaxy Note в виде складных смартфонов

Ferra.ruиещё 1
49 минут назад

Несмотря на то, что Samsung официально не объявляла о закрытии линейки бизнес-смартфонов Galaxy Note, на деле анонс Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 вместо него в августе сказал о многом. По всей видимости, ходившие в течение 2021 года слухи и вправду были правдивы — корейцы потеряли интерес к серии.

Samsung возродит Galaxy Note в виде складных смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но свежий инсайд показывает, что Galaxy Note может переродиться в виде ещё одного складного смартфона Samsung. По крайней мере, именно это следует из свежего патента компании, опубликованного LetsGoDigital.

Судя по нему, новое устройство будет называться Samsung Galaxy Flex Note. Его отличительной особенностью станет отсутствие внешнего дисплея — вместо него будет использоваться внутренний, сгибающийся особенным образом.

Также можно отметить, что корейский IT-гигант придумал интересный метод крепления стилуса к смартфону. Для этого будет использоваться специальная выемка в корпусе устройства.

Не совсем ясно, как скоро стоит ожидать анонса Galaxy Flex Note. Возможно, случится это уже в следующем году, в рамках традиционного августовского Galaxy Unpacked.

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