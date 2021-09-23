Космонавт объяснил необходимость полетов на Луну

«Зачем нам отправлять туда человека? Во-первых, очевидно, если этого не сделаем мы, то сделают американцы. Они уже и так приватизировали спутник, а ведь это прекрасная база, в том числе военная. Не говорю, что его обязательно нужно милитаризировать, но Луна, Марс — следующее, что должно сделать человечество в космосе. По орбите мы уже налетались. Этот спутник и так уже распродают по частям, в то время как там очень много полезных ископаемых. К сожалению, на данный момент возможностей к освоению Луны, Марса я не вижу. У нас тем более», — заключил Корниенко.