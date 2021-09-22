Физики изучат кости Ивана Грозного

Ученые Объединенного института ядерных исследований намерены применить новые методы, чтобы прояснить обстоятельства жизни и смерти личностей, вошедших в русскую историю. Предстоит разобраться с костным материалом и компонентами зубных тканей из различных захоронений, в том числе Марии Борисовны (первой жены Ивана III) и Марии Темрюковны (второй жены Ивана IV Грозного).

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Но, конечно, самым интересным образцом, несомненно, являются костные останки царя Ивана Грозного, одной из самых известных и противоречивых личностей отечественной истории. В первую очередь, надо определить элементный состав останков, применив различные методы нейтронного анализа. Также будет изучаться молекулярный состав тканей с помощью современных приборов инфракрасной спектроскопии.