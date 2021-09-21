Раскрыта роль России в загрязнении планеты

Лесные пожары в Северном полушарии летом 2021 года катастрофически загрязнили планету выбросами углекислого газа. Одной из главных причин произошедшего исследователи из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus в своем докладе назвали пожары в Сибири.

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По данным аналитиков, в результате возгораний в Средиземноморье, Северной Америке и России в атмосферу было выброшено рекордное количество углекислого газа. В июле его уровень составил 1,3 миллиарда тонн, а в августе — 1,4 миллиарда тонн. Эксперты сообщают, что почти треть этого объема пришлась на пожары в Сибири. Антирекорд по выбросам спутники зафиксировали в республике Саха 3 августа — за день выделилось вдвое больше углекислого газа, чем за все лето 2020 года. При этом интенсивнее всего, по мнению ученых, деревья горели в Турции.

«Изменения климата помогают создать идеальные условия для лесных пожаров. В этом году нас поразило большое количество возгораний, их огромные площади и интенсивность», — поделился старший научный сотрудник Copernicus Марк Паррингтон (Mark Parrington).

Ученые ожидают, что по мере наступления глобального потепления пожары станут еще более частыми и устойчивыми к тушению. Самые масштабные возгорания произошли в 2021 году из-за волн аномальной жары и чрезвычайного недостатка влаги. В ближайшее время исследователи ожидают обострение проблемы в Южном полушарии — в зоне риска леса Амазонии и многие другие регионы Латинской Америки.