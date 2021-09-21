В Ингушетии археологи обнаружили древние захоронения

- На правом берегу Ассы, к югу и к юго-востоку от села Нестеровское, были выявлены аланский катакомбный могильник и поселение с керамикой позднекобанской культуры и средневекового времени. В границах памятников обнаружены каменные жернова округлой формы, глиняные кувшины, фрагменты керамики, кости людей и животных, - сообщили в Археологическом центре при министерстве культуры республики.