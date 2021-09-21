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В Ингушетии археологи обнаружили древние захоронения и керамику

Российская Газета
1 час назад

Раскопки на территории Сунженского района Ингушетии привели к неожиданной находке.

В Ингушетии археологи обнаружили древние захоронения
Фото: InstagramInstagram

- На правом берегу Ассы, к югу и к юго-востоку от села Нестеровское, были выявлены аланский катакомбный могильник и поселение с керамикой позднекобанской культуры и средневекового времени. В границах памятников обнаружены каменные жернова округлой формы, глиняные кувшины, фрагменты керамики, кости людей и животных, - сообщили в Археологическом центре при министерстве культуры республики.

Кроме того, недалеко от села Берд-Юрт выявлены новые памятники археологии - Берд-Юртовское поселение 3 и Берд-Юртовский катакомбный могильник аланской культуры. Здесь обнаружены открытые камеры катакомб, фрагменты керамики и железная сабля.

Кобанская культура наблюдалась на Кавказе позднего бронзового и раннего железного веков. Как считают ученые, артефакты позднекобанской археологической культуры, относящиеся к V-VI векам до нашей эры, говорят о том, что данная территория в древности была плотно заселена.

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