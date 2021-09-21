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Рогозин оценил шансы на сотрудничество Роскосмоса и SpaceX

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин исключил возможность прямого сотрудничества с американской компанией Илона Маска SpaceX. Об этом он заявил на научно-практической конференции «Орбита молодежи», передает ТАСС.

Рогозин оценил шансы на сотрудничество Роскосмоса и SpaceX
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они — наши прямые конкуренты», — пояснил он.

Рогозин уточнил, что SpaceX пытается выдавить Роскосмос с рынка космических пусков, использую различные инструменты, в том числе путем намеренного занижения цен на свои услуги. В связи с этим Роскосмос внимательно следит за работой своих конкурентов из США.

Ранее Рогозин заявил, что уважает основателя SpaceX Илона Маска как изобретателя и даже пригласил его в гости в Россию. Бизнесмен на предложение коллеги ответил и поблагодарил за приглашение.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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