Рогозин оценил шансы на сотрудничество Роскосмоса и SpaceX

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин исключил возможность прямого сотрудничества с американской компанией Илона Маска SpaceX. Об этом он заявил на научно-практической конференции «Орбита молодежи», передает ТАСС.

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«Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они — наши прямые конкуренты», — пояснил он.

Рогозин уточнил, что SpaceX пытается выдавить Роскосмос с рынка космических пусков, использую различные инструменты, в том числе путем намеренного занижения цен на свои услуги. В связи с этим Роскосмос внимательно следит за работой своих конкурентов из США.