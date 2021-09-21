Telegram могут оштрафовать за пиратские копии книг

Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила Роскомнадзор привлечь популярный мессенджер Telegram к административной ответственности за распространение пиратских копий книг. Об этом сообщают «Ведомости».

Поводом для обращения издателей стало распространение книг писателей Бориса Акунина и Майка Омера. Отмечается, что мессенджер не удаляет нелегальные копии и не блокирует распространяющий их канал даже после решения Мосгорсуда.

«Действия компании Telegram Messenger LLP в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в официальном заявлении.

Telegram могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков уточнил, что Роскомнадзор может составить протокол об административном правонарушении или вынести компании предписание до составления протокола.