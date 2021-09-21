Юрист раскрыл схему кражи личных данных на Госуслугах

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв заявил, что для кражи данных на «Госуслугах» мошенники представляются сотрудниками службы поддержки сервиса и убеждают жертву в произошедшей утечке. Затем они стараются выманить поступающий через СМС код сброса пароля к сайту госуслуг, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

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Юрист подчеркнул, что позже в Даркнете — теневом сегменте Интернета — появляются взломанные аккаунты россиян. С их помощью организаторы преступной схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные. Это позволяет мошенникам брать на имя жертвы кредиты или микрозаймы.

Чтобы обезопасить себя, пользователям «Госуслуг» есть прямой смысл активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет, — считает Соловьёв.