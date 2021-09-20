Перечислены пять качественных механических клавиатур

Специалисты компании Selectel опубликовали в блоге на "Хабре" список пяти лучших механических клавиатур 2021 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сами авторы отметили, что по предназначению эти модели - очень разные. Какие-то - для офисной работы, какие-то - для игр, а какие-то - просто универсальные.

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Epomaker NT68. Это беспроводная механическая клавиатура. Пользователи получат её уже в октябре 2021 года. На клавиатуре установлены механические переключатели, примерно 65 процентов её элементов возможно поменять. Те, кто уже воспользовался этой функцией, говорят, что модель универсальна и на ней комфортно работать. Подходит и для офиса, и для игр. iQunix A80 Explorer. Тоже беспроводная модель. Внешний вид у модели А80 выполнен в едином стиле: жёлто-сером. При этом даже кабель для подключения других устройств сочетает в себе эти два цвета. Кроме кабеля, есть возможность соединения с клавиатурой через Bluetooth и USB-A. По словам экспертов, эта клавиатура хорошо как в плане удобства работы, так и в плане дизайна.

Thermaltake W1. В этой беспроводной клавиатуре всё выполнено в стиле минимализма. То есть производитель не стал добавлять подсветку, брендовое ПО и программируемые клавиши в это устройство. В целом дизайн клавиатуры довольно строгий, поэтому он не будет отвлекать пользователя от работы. Она не пригодится геймерам, но для остальных рабочих целей вполне подойдёт. Также из достоинств - удобная подставка для рук и возможность присоединения сразу четырёх устройств. Keychron Q1.