В Москве начали продавать места в очереди за iPhone 13

В Москве начали продавать места в очереди за новыми моделями iPhone 13. На это обратил внимание Telegram-канал "Новости Москвы".

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Отмечается, что объявления активно публикуются на сайте онлайн-объявлений Avito. Стоимость услуги отличается в зависимости от дня продаж. Дороже всего занять очередь с ночевкой 21 сентября. Ценник за место в этом случае составляет 140 тыс. руб.

На 22 сентября ожидание оценивается в 110 тыс. руб., а 23-го - в 80 тыс. руб. Некоторые авторы объявлений предлагают обсудить условия оплаты в личных сообщениях и готовы занимать места с 18 сентября, ночуя у магазина. Оплата очереди за новым iPhone - традиционный способ заработать для предприимчивых жителей Москвы.

Новые модели iPhone 13 представили в онлайн-формате вечером 14 сентября. Apple показала четыре новинки: 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию мероприятия.