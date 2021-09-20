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Новое российское оружие будет работать с часами Apple Watch

Ferra.ru
54 минуты назад

Группа компаний «Калашников» позволит подключать новейшее тактическое помповое ружье к умным часам Apple Watch.

Новое российское оружие будет работать с часами Apple Watch
Фото: AppleApple

Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора группы компаний «Калашников» Ольга Бойцова. Она упомянула оружие с возможностью интеграции Apple Watch наряду с MP-155 Ultima в контексте точек роста для компании.

Также Бойцова рассказала, что «Калашников» выводит на рынок новые образцы гражданского оружия, в том числе травматического — на базе пистолета Лебедева компактного (ПЛК). Ещё компания расширяет линейку нарезных карабинов. Будет выпущен карабин АКВ-521, который представляет собой гибрид АК и AR-систем (AR — дополненная реальность).

Стоит отметить, что «Калашников» впервые представил оружие с возможностью интеграции Apple Watch на фестивале Arms&Hunting 2021.

Для оформления использовано фото Кирилл Каллиников \ РИА Новости

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