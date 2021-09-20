Новое российское оружие будет работать с часами Apple Watch

Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора группы компаний «Калашников» Ольга Бойцова. Она упомянула оружие с возможностью интеграции Apple Watch наряду с MP-155 Ultima в контексте точек роста для компании.

Также Бойцова рассказала, что «Калашников» выводит на рынок новые образцы гражданского оружия, в том числе травматического — на базе пистолета Лебедева компактного (ПЛК). Ещё компания расширяет линейку нарезных карабинов. Будет выпущен карабин АКВ-521, который представляет собой гибрид АК и AR-систем (AR — дополненная реальность).