Стал известен повод для обвинения российского ученого в госизмене

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский ученый Валерий Голубкин обвиняется в том, что передавал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, в этом, по версии следствия, выразилась его вина в государственной измене, рассказал ТАСС адвокат ученого Иван Павлов.

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"По версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их. Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT", - сказал адвокат.

По его словам, в материалах дела, которые были доступны адвокатам для ознакомления, упоминается заключение специалистов из Роскосмоса, Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева и Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского: специалисты должны были ответить на вопрос, содержат ли гостайну представленные им на анализ материалы. "Заключение составлено за несколько месяцев до ареста Анатолия Губанова (коллега и соавтор научной статьи Голубкина о сверхзвуковых скоростях - прим. ТАСС) - летом 2020 года. Самого заключения защита не видела, но составление такого документа перед возбуждением уголовного дела является обычной практикой по делам о госизмене", - отметил Павлов. "Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления. Вину он не признает", - подчеркнул адвокат.

Ранее он сообщал, что государственную измену со стороны Голубкина сотрудники ФСБ усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте, заключенном по контракту между МФТИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе. На все эти отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации. До этого источник ТАСС в правоохранительных органах заявлял, что речь идет о проекте HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles), посвященном исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.