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Названы сроки официального запуска Starlink

Lenta.ru
41 минуту назад

Официальный запуск спутникового сервиса Starlink намечен на октябрь. Об этом в своем Twitter заявил руководитель SpaceX Илон Маск.

Названы сроки официального запуска Starlink
Фото: ReutersReuters

Отвечая на вопрос пользователя соцсети о том, когда состоится публичный запуск Starlink, Маск написал «в следующем месяце», очевидно имея в виду октябрь. Судя по всему, с этого срока сервис по обеспечению интернет-соединения через спутники выйдет из стадии бета-тестирования.

По словам журналистов издания Engadget, на сегодняшний день аудитория Starlink охватывает жителей Северной Америки, части Европы, Австралии, Новой Зеландии и Чили. В ближайшее время доступ к названному сервису появится в Мексике и Японии, также компания Маска уже зарегистрировала дочерние предприятия в Южной Африке и Филиппинах.

При этом специалисты скептически оценивают амбиции Илона Маска, ставя под сомнение оптимистичные графики запуска.

«Часто его проекты тормозятся из-за технических трудностей и практической реальности», — отмечается в материале.

Ранее аналитики Bloomberg отметили, что спутниковая сеть Starlink может быть использована для навигации беспилотных автомобилей. Пропускная способность сетевой инфраструктуры позволяет обрабатывать большое количество данных, которые будут генерировать автономные транспортные средства.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Bloomberg,
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