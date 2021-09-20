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Минприроды: в России могут исчезнуть 13 видов животных

Ura.Ru
32 минуты назад

В России могут исчезнуть 13 видов животных, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. В их число вошли амурский тигр, белый медведь, снежный барс и сайгак.

В РФ под угрозой исчезновения оказалось 13 видов животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Определен список 13 видов животных, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх», — цитирует Александра Козлова ТАСС.

Также под угрозой исчезновения оказались популяции гренландских и серых китов в Охотском море. Козлов сообщил, что Минприроды РФ уже заключило с представителями бизнеса несколько соглашений по сохранению данных видов животных. Их общая сумма составила 400 миллионов рублей.

Ранее Козлов объявил о переиздании «Красной книги» в ноябре—декабре 2021 года. В последний раз ее обновляли в 2001 году. В новое издание войдет 443 вида животных. Среди новых краснокнижных видов оказались косатка, сайгак и каспийский тюлень. Еще 122 животных будут исключены из списка исчезающих, передает RT.

Наука и техника,Александр Козлов,Минприроды,ИТАР-ТАСС,
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