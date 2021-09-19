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Раскрыта подслушивающая способность iPhone

Ювелина Бернст
29 минут назад

Прослушать чужие разговоры теперь можно при помощи iPhone и беспроводных наушников AirPods. Как именно - рассказала на своей странице в TikTok пользователь Далила Мухиб.

Раскрыта подслушивающая способность iPhone
Фото: ReutersReuters

Для организации прослушки, в настройках iPhone в пункте управления нужно выбрать раздел «Настроить элемент управления», далее кликнуть на иконку «Слух». Тогда в меню, которое открывается по свайпу вверх от нижнего конца экрана, появится иконка с ухом.

Нажав на нее и подключив к телефону наушники, по словам Мухиб, можно слышать все, что происходит рядом с гаджетом. Достаточно соблюдать дистанцию, необходимую для сохранения связи телефона и наушников.

14 сентября корпорация Apple представила новые iPhone 13, iPad и «умные» часы.

Наука и техника,Apple,
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