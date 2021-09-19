Раскрыта подслушивающая способность iPhone

Прослушать чужие разговоры теперь можно при помощи iPhone и беспроводных наушников AirPods. Как именно - рассказала на своей странице в TikTok пользователь Далила Мухиб.

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Для организации прослушки, в настройках iPhone в пункте управления нужно выбрать раздел «Настроить элемент управления», далее кликнуть на иконку «Слух». Тогда в меню, которое открывается по свайпу вверх от нижнего конца экрана, появится иконка с ухом.

Нажав на нее и подключив к телефону наушники, по словам Мухиб, можно слышать все, что происходит рядом с гаджетом. Достаточно соблюдать дистанцию, необходимую для сохранения связи телефона и наушников.