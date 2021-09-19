Вирусолог назвал болезнь, которая защищает от коронавируса

Болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, сообщает Ura.ru со ссылкой на завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова.
Человек, болеющий одним вирусом, не может заразиться вторым, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок - интерферон, объяснил вирусолог.
Однако он уточнил, что человек может заразиться коронавирусом вскоре после выздоровления, так как его организм будет ослаблен перенесенным заболеванием.
При этом завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов утверждает обратное: что респираторные микст-инфекции довольно распространенное явление. В таком случае вирус, попавший в организм ранее может оказаться сильнее другого, так как вызовет выработку интерферонов, что ослабит второй вирус.
В США, Великобритании, Швейцарии, Японии и других странах зафиксировано массовое заражение детей и подростков респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Американские врачи считают, что вспышка данного вируса может быть следствием коронавируса. Поскольку ограничительные меры подавили распространение не только коронавируса, но и других вирусов, таких как RSV. В результате у детей не было возможности выработать иммунитет против них.