Вирусолог назвал болезнь, которая защищает от коронавируса

Болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, сообщает Ura.ru со ссылкой на завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова.

Фото: ТАСС ТАСС

Человек, болеющий одним вирусом, не может заразиться вторым, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок - интерферон, объяснил вирусолог.

Однако он уточнил, что человек может заразиться коронавирусом вскоре после выздоровления, так как его организм будет ослаблен перенесенным заболеванием.

При этом завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов утверждает обратное: что респираторные микст-инфекции довольно распространенное явление. В таком случае вирус, попавший в организм ранее может оказаться сильнее другого, так как вызовет выработку интерферонов, что ослабит второй вирус.