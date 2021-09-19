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Вирусолог назвал болезнь, которая защищает от коронавируса

Ювелина Бернст
33 минуты назад

Болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, сообщает Ura.ru со ссылкой на завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова.

Вирусолог назвал болезнь, которая защищает от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Человек, болеющий одним вирусом, не может заразиться вторым, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок - интерферон, объяснил вирусолог.

Однако он уточнил, что человек может заразиться коронавирусом вскоре после выздоровления, так как его организм будет ослаблен перенесенным заболеванием.

При этом завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов утверждает обратное: что респираторные микст-инфекции довольно распространенное явление. В таком случае вирус, попавший в организм ранее может оказаться сильнее другого, так как вызовет выработку интерферонов, что ослабит второй вирус.

В США, Великобритании, Швейцарии, Японии и других странах зафиксировано массовое заражение детей и подростков респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Американские врачи считают, что вспышка данного вируса может быть следствием коронавируса. Поскольку ограничительные меры подавили распространение не только коронавируса, но и других вирусов, таких как RSV. В результате у детей не было возможности выработать иммунитет против них.

Наука и техника,Сергей Нетесов,РАН,
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