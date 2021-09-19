Врачи рассказали о заражении детей во всем мире вирусом RSV

Специалисты раскрыли особенности малоизвестного респираторно-синцитиального вируса (RSV), которым начали болеть дети и подростки во всем мире, пишет «Московский комсомолец».

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Данный вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Массовое заражение детей и подростков зафиксировано в США, Великобритании, Швейцарии, Японии и других странах.

В детской больнице Маймонида в Бруклине, американского штата Нью-Йорк рассказали, что в марте 2021 года в больницу стали поступать все больше и больше кашляющих детей и младенцев, некоторые из которых с трудом дышали. Анализы показали, что дети больны RSV. По данным врачей, он в основном распространяется зимой и весной заболеваемость должна идти на спад, однако все произошло наоборот.

В последующие месяцы несезонные всплески RSV были зафиксированы на юге США и в других странах.

По мнению медработников, нетипичное поведение вируса может быть косвенным следствием коронавируса. Так, ограничительные меры подавили распространение не только коронавируса, но и других вирусов, таких как RSV. В результате у детей не было возможности выработать иммунитет против них. Поэтому, когда меры были ослаблены, RSV стал активно распространяться.

Инфекция RSV сама по себе не опасна, отмечают врачи. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, у большинства детей он появится к двум годам и будет проходить как простуда. Но у некоторых малолетних детей это может вызвать бронхиолит и воспаление легких.