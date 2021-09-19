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В Россию проник новый штамм коронавируса «мю»

Елена Прошина
44 минуты назад

Новая разновидность COVID-19 возможно уже проникла на территорию России, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

В Россию проник новый штамм коронавируса «мю»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в тех странах, где штамм «дельта» не получил широкого распространения, фиксируется заболеваемость «мю». Как отметил эксперт, новая разновидность коронавируса отмечается в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе.

«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», — подчеркнул генеральный директор.

«Мю» пока не входит в перечень штаммов Всемирной организации здравоохранения, которые вызывают обеспокоенность, однако в организации за ним наблюдают.

Как сообщалось ранее, американские исследователи раскрыли опасность разных штаммов SARS-CoV-2. В рамках эксперимента добровольцы, зараженные «альфа»-штаммом коронавируса, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был уханьский вариант.

Наука и техника,Андрей Исаев,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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