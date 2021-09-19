В Россию проник новый штамм коронавируса «мю»

«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», — подчеркнул генеральный директор.