Ученые раскрыли основную опасность мутировавшего COVID-19

Американские ученые установили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху, говорится в исследовании, на которое ссылается news.ru.

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Оказалось, что при «альфа»-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами коронавируса. В ходе исследования одних участников эксперимента просили три раза повторить алфавит, других — тридцать раз прокричать различные спортивные «кричалки» или несколько раз спеть песню Happy Birthday.

Заражённые альфа-штаммом выдыхали примерно в сто раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен уханьский вариант COVID-19. Это в очередной раз доказывает передачу новых штаммов коронавируса воздушно-капельным путём.

Как сообщал «Рамблер», ученые нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти полностью идентичные SARS-CoV-2, который вызвал эпидемию во всем мире.