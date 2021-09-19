В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мутировавший COVID-19 лучше передаётся по воздуху

Елена Прошина
15 минут назад

Американские ученые установили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху, говорится в исследовании, на которое ссылается news.ru.

Ученые раскрыли основную опасность мутировавшего COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оказалось, что при «альфа»-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами коронавируса. В ходе исследования одних участников эксперимента просили три раза повторить алфавит, других — тридцать раз прокричать различные спортивные «кричалки» или несколько раз спеть песню Happy Birthday.

Заражённые альфа-штаммом выдыхали примерно в сто раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен уханьский вариант COVID-19. Это в очередной раз доказывает передачу новых штаммов коронавируса воздушно-капельным путём.

Как сообщал «Рамблер», ученые нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти полностью идентичные SARS-CoV-2, который вызвал эпидемию во всем мире.

Эти данные подтверждают версию естественного происхождения COVID-19. Оказалось, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии ежедневно может появляться около тысячи подобных инфекций.

Наука и техника,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители