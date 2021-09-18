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WSJ: Apple пригрозила убрать приложение Facebook из App Store

Газета.Ru
20 минут назад

Эксперты Facebook обнаружили, что некоторые группы в соцсети публиковали рекламу услуг домработниц как прикрытие для продажи женщин в качестве рабынь или секс-работниц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Apple пригрозила убрать приложение Facebook из App Store
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Корпорация работает над удалением подобных страниц, но пока не создала единую систему, которая занималась бы этой проблемой боле эффективно. По данным издания, Facebook удалил несколько страниц только после угроз Apple убрать приложение соцсети из App Store.

Ранее Facebook потребовал отстранить председателя Федеральной торговой комиссии (FTC) США Лину Хан от антимонопольного дела FTC против Facebook.

В декабре FTC подала в суд на Facebook, утверждая, что корпорация нарушила антимонопольный закон, купив социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp. Судья Окружного суда США по округу Колумбия в июне отклонил жалобу, предоставив план по устранению ее замечаний. Срок повторной подачи искового заявления истекает 29 июля.

Наука и техника,Apple,Wall Street Journal,
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