Игру возрастом 2 тыс. лет нашли в Калининграде

Почти 100 фишек популярного в I в. нашей эры «лудуса латрункулорума» идеально сохранились в мешочке.

Фото: «Упрдор «Северо-Запад» «Упрдор «Северо-Запад»

Игра была распространена на территории Римской империи и современных Германии, Польши и скандинавских стран. Помимо неё, обнаружены монеты, бронзовые и серебряные предметы, керамические сосуды и янтарные бусины.