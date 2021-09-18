Игру возрастом 2 тыс. лет нашли в Калининграде

Почти 100 фишек популярного в I в. нашей эры «лудуса латрункулорума» идеально сохранились в мешочке.
Игра была распространена на территории Римской империи и современных Германии, Польши и скандинавских стран. Помимо неё, обнаружены монеты, бронзовые и серебряные предметы, керамические сосуды и янтарные бусины.
В Управлении федеральных автодорог «Северо-Запад» журналистам сообщили, что археологическая находка сделана на месте строительства новых участков Приморского полукольца, где в III–VII веках нашей эры располагался некрополь, пишет «Росбалт».