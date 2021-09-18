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На стройке дороги в Калининграде нашли настольную игру двухтысячелетней давности

Говорит Москва
36 минут назад

Почти 100 фишек популярного в I в. нашей эры «лудуса латрункулорума» идеально сохранились в мешочке.

Игру возрастом 2 тыс. лет нашли в Калининграде
Фото: «Упрдор «Северо-Запад»«Упрдор «Северо-Запад»

Игра была распространена на территории Римской империи и современных Германии, Польши и скандинавских стран. Помимо неё, обнаружены монеты, бронзовые и серебряные предметы, керамические сосуды и янтарные бусины.

В Управлении федеральных автодорог «Северо-Запад» журналистам сообщили, что археологическая находка сделана на месте строительства новых участков Приморского полукольца, где в III–VII веках нашей эры располагался некрополь, пишет «Росбалт».

Наука и техника,Росбалт,
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