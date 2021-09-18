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Спутники Starlink помогут беспилотным автомобилям

Lenta.ru
2 часа назад

Находящиеся на околоземной орбите спутники можно будет использовать для координации движения автономного транспорта. Об этом сообщает Bloomberg.

Спутники Starlink помогут беспилотным автомобилям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации аналитиков агентства, автопроизводители рассматривают спутники как один из инструментов «общения» друг с другом беспилотных автомобилей. На космическое оборудование ляжет задача обработки огромного количества информации. Как заметили специалисты Morgan Stanley, автономные средства будут генерировать до 40 терабайт данных в час — с камер, лидаров и прочих датчиков.

«Это как будто вы используете iPhone 3000 лет назад», — оценили темпы технического прогресса авторы.

В данный момент беспилотные транспортные средства используют для передачи данных сотовую связь. Однако подобный способ синхронизации не является надежным, так как сотовая связь в различных районах может быть неоднородна. В отчете говорится, что в этой связи Tesla Илона Маска находится в авангарде, так как другая компания предпринимателя — SpaceX — имеет развернутую сеть спутников Starlink.

«Относительная близость с Землей позволяет спутникам быстрее связываться с людьми и объектами, устраняя самый большой недостаток космической связи: задержку сигнала», — отметили эксперты.

При этом Маск уже раскрывал планы использовать спутники для координации автономного транспорта: SpaceX уведомляла регулирующие органы США о связи спутников с автомобилями Tesla.

В конце лета стало известно, что космические аппараты системы спутникового интернета Starlink будут оснащаться лазерными терминалами. Наличие лазерной связи между космическими аппаратами уменьшит зависимость системы от наземных станций и сократит время задержки сигнала.

Наука и техника,Морган Стэнли Банк,SpaceX,
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