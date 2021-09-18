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Украина впервые поучаствует в миссии на Луну

Ferra.ru
33 минуты назад

«Укроборонпром» сообщил, что Украина присоединилась к программе космической миссии на Луну. Это будет первая миссия на естественный спутник Земли, в которой будет участвовать данная страна.

Украина впервые поучаствует в миссии на Луну
Фото: ReutersReuters

Полёт должен состояться весной 2022 года, пишет РБК. Его организацией займётся британская компания Spacebit. «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны», — отметил исполнительный директор компании.

Перед полётом украинские предприятия испытают оборудование перед его использованием на Луне. Также украинские специалисты создадут сверхлёгкие и сверхпрочные механические конструкции для оборудования лунохода.

В целом, миссия доставит на Луну научное оборудование для изучения почвы, сбора данных о магнитном поле и др. Аппараты будут двигаться по местности большого кратера Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а также по тёмному пятну Oceanus Procellarum.

Наука и техника,Укроборонпром,
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