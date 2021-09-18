Украина впервые поучаствует в миссии на Луну

«Укроборонпром» сообщил, что Украина присоединилась к программе космической миссии на Луну. Это будет первая миссия на естественный спутник Земли, в которой будет участвовать данная страна.
Полёт должен состояться весной 2022 года, пишет РБК. Его организацией займётся британская компания Spacebit. «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны», — отметил исполнительный директор компании.
Перед полётом украинские предприятия испытают оборудование перед его использованием на Луне. Также украинские специалисты создадут сверхлёгкие и сверхпрочные механические конструкции для оборудования лунохода.
В целом, миссия доставит на Луну научное оборудование для изучения почвы, сбора данных о магнитном поле и др. Аппараты будут двигаться по местности большого кратера Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а также по тёмному пятну Oceanus Procellarum.