Украина впервые поучаствует в миссии на Луну

«Укроборонпром» сообщил, что Украина присоединилась к программе космической миссии на Луну. Это будет первая миссия на естественный спутник Земли, в которой будет участвовать данная страна.

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Полёт должен состояться весной 2022 года, пишет РБК. Его организацией займётся британская компания Spacebit. «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны», — отметил исполнительный директор компании.

Перед полётом украинские предприятия испытают оборудование перед его использованием на Луне. Также украинские специалисты создадут сверхлёгкие и сверхпрочные механические конструкции для оборудования лунохода.