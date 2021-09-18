Юпитер столкнулся с неизвестным объектом

Точно неизвестно, как часто происходят подобные столкновения, способные вызвать ударную вспышку, видимую с Земли. Однако специалисты считают, что это происходит довольно часто — от 20 до 60 раз в год. Самым известным стало столкновение планеты с кометой Шумейкера-Леви 9, которое произошло в июле 1994 года.