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Астрономы зафиксировали столкновение Юпитера с неизвестным объектом

Lenta.ru
15 минут назад

Астрономы-любители из разных стран зафиксировали на камеру момент столкновения Юпитера с неизвестным объектом. Об этом сообщает Science Alert.

Юпитер столкнулся с неизвестным объектом
Фото: Кадр: SLA astronomie54 / YouTubeКадр: SLA astronomie54 / YouTube

Инцидент произошел 13 сентября, когда астрономы следили за прохождением по поверхности планеты тени ее спутника Ио. В определенный момент наблюдатели увидели яркую вспышку. Сделать снимки удалось астрономам Харальду Палеске из Германии, Хосе Луис Перейре из Бразилии и Дж. П. Арно из Франции. Видео события было опубликовано на видеохостинге YouTube.

Что именно врезалось в Юпитер, пока неизвестно. Специалисты допускают, что это может быть астероид размером около сотни метров или небольшое ядро кометы.

Точно неизвестно, как часто происходят подобные столкновения, способные вызвать ударную вспышку, видимую с Земли. Однако специалисты считают, что это происходит довольно часто — от 20 до 60 раз в год. Самым известным стало столкновение планеты с кометой Шумейкера-Леви 9, которое произошло в июле 1994 года.
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