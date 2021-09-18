Юпитер столкнулся с неизвестным объектом

Астрономы-любители из разных стран зафиксировали на камеру момент столкновения Юпитера с неизвестным объектом. Об этом сообщает Science Alert.
Инцидент произошел 13 сентября, когда астрономы следили за прохождением по поверхности планеты тени ее спутника Ио. В определенный момент наблюдатели увидели яркую вспышку. Сделать снимки удалось астрономам Харальду Палеске из Германии, Хосе Луис Перейре из Бразилии и Дж. П. Арно из Франции. Видео события было опубликовано на видеохостинге YouTube.
Что именно врезалось в Юпитер, пока неизвестно. Специалисты допускают, что это может быть астероид размером около сотни метров или небольшое ядро кометы.