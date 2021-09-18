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Историк допустил, что лаборатории США могут применять наработки японского "отряда смерти"

Москва24иещё 1
6 часов назад

Биологические лаборатории США, находящиеся у границ России и Китая, могут использовать наработки 731-го отряда Квантунской армии, считает научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань. Он был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел в Хабаровске 6–7 сентября. "Я в своем выступлении на форуме &lt;...&gt; отметил: в те годы американцы забрали себе все материалы, касающиеся разработки бактериологического оружия отрядом 731", – приводит слова Эньюаня РИА Новости. По его словам, эти материалы были доставлены на американскую базу Форт-Детрик. Там и сейчас располагается основная биологическая лаборатория Пентагона. Эньюань также рассказал, что в данную лабораторию "в качестве высокопоставленного советника", отвечающего за разработку бактериологического оружия, приглашали руководителя 731-го отряда Сиро Исии. Поэтому, считает историк, "можно с уверенностью утверждать", что эти материалы использовались американцами. Ранее ФСБ России впервые рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу. Согласно историческим данным, ее разработчиком был Исии. Бомба с керамическим корпусом была начинена чумными блохами. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, это обеспечивало бы максимально широкое заражение местности.

Историк допустил, что лаборатории США могут применять наработки японского "отряда смерти"
Фото: Москва24Москва24
Наука и техника,ФСБ,Пентагон,РИА Новости,
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