Украина намерена доставить на Луну свой флаг

Украинский государственный флаг будет доставлен на Луну в рамках миссии, которую проведут вместе с британской компанией Spacebit и в партнёрстве с предприятиями из других стран, сообщил «Укроборонпром».

Фото: NASA NASA

Как отметили в пресс-службе, на Луну отправят оборудование для научных исследований, в разработке которого принимала участие Украина.

«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология «зелёного», или безотходного производства», — говорится в пресс-релизе.

На сайте Spacebit утверждается, что это частная британская компания, которая «разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий».