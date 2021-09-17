В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украина намерена доставить на Луну свой государственный флаг

RT на русском
25 минут назад

Украинский государственный флаг будет доставлен на Луну в рамках миссии, которую проведут вместе с британской компанией Spacebit и в партнёрстве с предприятиями из других стран, сообщил «Укроборонпром».

Украина намерена доставить на Луну свой флаг
Фото: NASANASA

Как отметили в пресс-службе, на Луну отправят оборудование для научных исследований, в разработке которого принимала участие Украина.

«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология «зелёного», или безотходного производства», — говорится в пресс-релизе.

На сайте Spacebit утверждается, что это частная британская компания, которая «разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий».

В ноябре 2020 года Украина стала девятой страной, подписавшей договорённости в рамках американского проекта «Артемида» (Artemis) по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway.

Наука и техника,Укроборонпром,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители