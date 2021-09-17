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Apple «похоронила» очередной iPhone

Lenta.ru
33 минуты назад

Apple незаметно убрала из продажи популярную версию одного из своих смартфонов. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Apple убрала из продажи популярную версию iPhone
Фото: ReutersReuters

Журналисты обратили внимание, что из интернет-магазина компании исчезла очередная модель — iPhone SE с накопителем на 256 гигабайт. С этого момента компромиссное устройство доступно только в вариантах с 64 и 128 гигабайтами встроенной памяти. «Похороненная» модель являлась самой дорогой в линейке SE.

По мнению специалистов, таким образом в компании намерены снизить внутреннюю конкуренцию между iPhone SE и iPhone 12 mini — двумя самыми дешевыми устройствами бренда. Авторы считают, что SE опустится в самый дешевый сегмент, а модель 12 mini будут приобретать покупатели, которым необходим большой накопитель за доступную цену.

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Также аналитики полагают, что Apple не намерена совсем убирать SE из продажи. Напротив, в 2022 году компания должна выпустить новое поколение смартфона. Девайс выйдет с флагманским процессором A15 Bionic и получит модем Qualcomm X60 с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Ранее Apple изъяла из продажи iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Это произошло после анонса нового поколения смартфонов бренда.
Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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