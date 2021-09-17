Microsoft отменила пароли

Microsoft представила всем пользователям возможность заходить в онлайн-сервисы компании без пароля. Об этом сообщает издание The Verge.

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С 15 сентября компания отменила запрет на вход в сервисы без пароля и разрешила заходить в аккаунт Microsoft с помощью приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключа безопасности. Также пользователи могут получать доступ к своим профилям через код подтверждения по SMS и электронной почте.

По словам специалистов корпорации, преимущества входа без пароля очевидны. Так, часто потребители создают слишком простые или, наоборот, слишком сложные пароли, которые потом забывают. «Количество способов для атак увеличилось в геометрической прогрессии, так что внедрение нового метода аутентификации стало для нас основной причиной для ускорения многих наших инициатив по обеспечению безопасности», — объяснил изданию вице-президент по безопасности Microsoft Васу Джаккал.

Чтобы начать пользоваться новым способом входа в сервисы компании, нужно сперва установить на телефон приложение Microsoft Authenticator и связать его с учетной записью Microsoft. Затем в настройках аккаунта появится возможность активировать возможность входа без пароля.