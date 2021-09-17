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Раскрыты самые подробные характеристики новейших умных часов Apple

Ferra.ru
1 час назад

На презентации, которая состоялась 14 сентября, Apple не предоставила подробные характеристики Apple Watch Series 7. Сегодня в сети появился внутренний документ компании, из которого можно узнать почти всё о новом устройстве.

Раскрыты самые характеристики новейших умных часов Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Список представлен ниже, в нём также перечислены характеристики Apple Watch Series 6, Series 3 и SE:

Интересна информация о весе различных вариантов Apple Watch Series 7. 41-мм часы весят 32 грамма в алюминиевом корпусе, 42,3 — в корпусе из нержавеющей стали, 37 граммов — в титановом корпусу. 45-мм версия часов весит 38,8, 51,5 и 45,1 грамма соответственно.

Также подтверждено название чипсета S7 SiP, который должен быть на 20% быстрее, чем S5 SiP в Apple Watch SE. Объём внутренней памяти у часов Series 7 составляет 32 ГБ.

Наука и техника,АК S7,Apple,
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