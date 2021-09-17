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Telegram назвали новым даркнетом для преступников

Lenta.ru
25 минут назад

Киберпреступники стали чаще пользоваться мессенджером Telegram для покупки, продажи и обмена украденных данных. Специалисты называют его новым даркнетом, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное расследование с группой Cyberint.

Telegram назвали новым даркнетом для преступников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о росте показателей более чем на 100 процентов.

«Служба шифрования сообщений становится все популярнее среди лиц, несущих угрозу, которые ведут мошенническую деятельность и продают украденные данные, так как это удобнее в использовании, чем даркнет», — приводит цитату РИА Новости.

Рост спроса на использование Telegram среди хакеров объясняют упрощенной модерацией и простотой в использовании.

В сентябре в Telegram также выявили массовое распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов. Эксперты предупреждают, что к основным схемам относятся акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты, а также предложения инвестировать средства. Для регистрации на фишинговом сайте просят ввести номер карты банка и подтвердить кодом из SMS.

Наука и техника,Financial Times,РИА Новости,
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