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Apple готовится к анонсу AirPods 3

Газета.Ru
57 минут назад

Несмотря на отсутствие анонса на минувшей презентации, наушники Apple AirPods 3 уже находятся на стадии производства, сообщает Digitimes со ссылкой на источники. По данным издания, поставки и сборка продвигаются медленно, но беспроводные наушники могут появиться в продаже в ближайшие месяцы.

Apple готовится к анонсу AirPods 3
Фото: gizmochina.comgizmochina.com

Ожидается, что наушники будут выполнены в стиле AirPods Pro и с более короткими стержнями, чем у актуальных AirPods 2, а также будут поддерживать функцию беспроводной зарядки. Некоторые инсайдеры отмечают, что третье поколение наушников может получить функцию "пространственного аудио", однако есть шанс, что Apple не станет внедрять шумоподавление в целях экономии. AirPods 3 должны были представить 14 сентября на мероприятии "California Streaming", но из-за задержек с поставками Apple не успела выполнить планы в срок.

Есть вероятность, что для представления наушников компании не понадобится проводить презентацию. Как в случае с AirPods Pro, Apple может анонсировать выход нового поколения наушников в пресс-релизе.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о всех продуктах компании, представленных на презентации 14 сентября.

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