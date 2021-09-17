Врач: за полгода после прививки антитела к COVID упадут в 10 раз

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что через полгода после вакцинации от COVID-19 титр выработанных антител снижается в 10 раз. По мнению эксперта, ситуацию можно исправить лишь повторной вакцинацией.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Израиле были проведены исследования на основе большой выборки в восемь тысяч человек, которые показали, что через шесть месяцев защитный титр антител уменьшается в 10 раз и в три раза — уже через 80 дней, — объяснил Сергей Токарев.

При этом доктор пояснил, что для адаптации защитных титров к ситуации, когда существует повышенный порог заболеваемости штаммом «дельта», необходимо реактивировать уровень иммунной защиты. Главная проблема, по мнению эксперта, что со временем происходит истощение иммунного ответа.