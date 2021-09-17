Маск раскрыл подробности о первом экипаже туристов в космосе

Миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, как себя чувствуют находящиеся на орбите Земли четверо космических туристов.

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Команда Inspiration4 чувствует себя хорошо, написал Маск на своей странице в Twitter.

Inspiration4 — это частная миссия на околоземную орбиту, приобретенная Джаредом Исаакманом, миллиардером, основателем Shift4 Payments. В полете к нему присоединились Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски.

Экипаж Inspiration4 — первый космический экипаж, состоящий исключительно из частных лиц, не проходивших подготовку в государственных космических агентствах. Перед отправкой в космос на корабле SpaceX Crew Dragon они провели перед этим фотосессию.

На заднем плане фотографии экипажа миссии Inspiration4 оказалось написано тайное послание. Пользователи Reddit заметили, что эти узоры на самом деле являются кодом Морзе.

Он значит «AD ASTRA» — девиз на латинском языке, что переводится как «к звездам».