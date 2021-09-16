Телевизор, шахматы и шашки: что ждет экипаж с Пересильд и Шипенко на Байконуре

Экипаж с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд допущен к подготовке к полету в космос на Байконуре. В октябре ему предстоит снимать фильм на МКС. «Газета.Ru» узнала у летчика-космонавта Андрея Борисенко, чем съемочная команда займется на космодроме.

Фото: Пресс-служба ЦПК Пресс-служба ЦПК

Запуск корабля «Союз МС-19», который доставит съемочную группу проекта «Вызов» на МКС, планируется 5 октября. Состав основного экипажа включает космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, а дублирующий — космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрису Алену Мордовину. На Байконур они прибудут 18 сентября.

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Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «Газете.Ru», что по прилете члены экипажа должны будут соблюдать режим изоляции и контактировать только с малым количеством сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦКП). Это нужно для того, чтобы полностью удостовериться в здоровье команды.

«Вообще за три недели прилетают для того, чтобы соблюсти режим обсервации. Экипаж изолируется от посторонних, за исключением узкого круга оперативной группы, которая обеспечивает пребывание экипажа на Байконуре. Две недели — тот минимальный зазор, который необходимо выдержать для того, чтобы специалисты по медицине были полностью убеждены в том, что экипаж полностью здоров, не заболеет. Это превышает необходимый инкубационный режим каких-либо болезней», — пояснил Борисенко.

По его словам, экипаж все время будет проводить на территории гостиницы, но руководитель может принимать решение о проведении пресс-конференций.

«Правила не предполагают, что экипаж может куда-то выезжать за территорию гостиницы, если это не связано с технической необходимостью, — добавил Борисенко. — Мероприятия, связанные со взаимодействием с общественностью, как правило, не проводятся. Но окончательное решение принимает руководитель оперативной группы».

Развлечений в гостинице достаточно, подчеркнул летчик-космонавт. Например, там есть телевизор и кинозал, бильярдный стол, спортзал, шахматы и шашки: «Ночного клуба, конечно, там нет и быть не может».

Борисенко уточнил, что подготовка в подмосковном ЦПК будет отличаться от той, что ждет группу на Байконуре. По его словам, этап изнурительных занятий уже пройден, а на космодроме подготовку будут продолжать профессиональные космонавты:

«Это усеченный вариант подготовки. В основном это касается, насколько я понимаю, профессиональных космонавтов, а именно — командира корабля. Он будет продолжать отрабатывать обычные режимы. В какой степени задействованы непрофессиональные космонавты, я сказать не могу».

Борисенко отметил, что за два-три дня до отправления на орбиту заканчиваются предполетные экзамены. У экипажа появляется время немного отдохнуть, но встретиться с близкими и родственниками достаточно сложно. Экипажу, например, нельзя контактировать с маленькими детьми. При этом более взрослые родственники должны быть полностью здоровы.

«Но эти правила были в допандемийное время. Я знаю, что некоторые предыдущие экипажи не встречались со своими семьями, потому что был наложен запрет на вылет родных и близких людей на Байконур», — заключил космонавт.