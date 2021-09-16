В российской части МКС начали устанавливать новый туалет

Космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле «Наука» на Международной космической станции. Соответствующие переговоры экипажа с Землёй транслирует НАСА.

Фото: NASA NASA

По имеющимся данным, Новицкий освободил отсек с туалетом в новом модуле от лишних грузов и занимается подключением шлангов к устройству.

Нам главное сегодня в итоге дня АСУ (туалет. — NEWS.ru) включить, — сообщил космонавту представитель Центра управления полётами.

В настоящее время на МКС рабочими являются два туалета производства РФ — в модулях «Звезда» и Tranquility.

Осенью 2020 года на станцию был доставлен американский туалет UWMS. Он был разработан НАСА «с учётом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». Он на 65% компактнее и на 40% легче российского, однако до настоящего момента его работу наладить не удалось.

Модуль «Наука» был доставлен к МКС в июле 2021 года. В нём организовано спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из мочи, а также рабочие места для проведения научных экспериментов.

Также на модуль установлен европейский манипулятор ERA. В будущем туда перенесут шлюзовую камеру и радиационный теплообменник.

Ранее сообщалось, что НАСА рассчитывает продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) минимум на 10 лет.