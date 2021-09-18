Ограничивать связь во время ЧС предложили в России

Министерство цифрового развития предложило ограничивать использование мобильной связи для жителей России во время чрезвычайных ситуаций. Положение может вступить в силу с 1 марта 2022 года и действовать в течение шести лет. Об этом говорится в документе на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Во время ЧС приоритетное значение отдадут пользователям из Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардии, а также координационных органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Если документ вступит в силу, они получат первоочередное право на использование любых сетей и средств связи.

Как пишут «Известия», необходимость введения ограничения трафика обусловлена тем, что во время ЧС велик риск перегрузки сетей. Для благополучного разрешения возникшей проблемы необходимо обеспечить средствами связи тех пользователей, которые обеспечивают порядок для всех граждан России.