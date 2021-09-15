Ученые создали жидкость в форме пончика

Исследователи смогли разрушить состояние термодинамического равновесия. Воздействуя на жидкости силой электрического поля, ученые добились возникновения разнообразных форм и узоров, которые невозможны для жидких смесей в обычных условиях. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Фото: Aalto University Aalto University

Когда два вещества соединяются вместе, они переходят в устойчивое состояние, называемое термодинамическим равновесием. Мы можем наблюдать это явление в повседневной жизни – например, когда масло плавает на поверхности воды, или же когда молоко равномерно смешивается с кофе. Исследователи хотели разрушить такое состояние, чтобы посмотреть, что произойдет – и смогут ли они контролировать результат. Ученые использовали комбинации масел с различными диэлектрическими постоянными и проводимостью. Затем они подвергли жидкости воздействию электрического поля.

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«Когда мы включаем электрическое поле, заряд накапливается на границе раздела масел. Эта плотность заряда выводит границу раздела из термодинамического равновесия в интересные образования», – объясняет Никос Кирьякопулос из Университета Аалто, один из авторов исследования.

Жидкости не только разрушались электрическим полем, но и были заключены в тонкий лист. Эта комбинация привела к тому, что масла преобразовались в различные неожиданные формы.

Капли в эксперименте можно было превратить в квадраты и шестиугольники с прямыми сторонами, что практически невозможно в природе. Также из двух жидкостей можно было создать взаимосвязанные решетки – узоры сетки, которые регулярно встречаются в твердых материалах, однако для жидких смесей являются нехарактерными. Жидкость могла повторить и форму пончика, которая была бы стабильной и сохраняла свою форму при воздействии электрического поля – в отличие от природы, поскольку жидкости имеют сильную тенденцию к сжатию, чтобы заполнить отверстие в центре. Из жидкостей можно было даже создать нити, которые вращаются вокруг оси.