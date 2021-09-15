Названы сроки появления космической гостиницы

Космическая гостиница возле Земли может появиться уже в 2027 — 2028 году, если следующая американская администрация не займётся Луной. Об этом «МИР 24» рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

Фото: nasa/instagram.com nasa/instagram.com

По мнению специалиста, строительством могут заняться основатель Amazon Джефф Безос и глава SpaceX Илон Маск.

«Если американцы пойдут на Луну, то Маск и Безос все свои силы бросят туда, тогда это, скорее всего, возникнет после 2030 года», — предположил Ионин.

Он считает, что для Маска и Безоса такой проект им по силам, они оба активно включились в американскую космическую программу и смогут это сделать, как только у них появится время. Ионин напомнил, что компания Безоса рассчитала дорожную карту, которая затрагивает различные сегменты и технологии, на сотню лет вперёд.

«Безос выпустил книжку о космических городах, его мечта не как у Маска — построить поселение человеческое на Луне, а построить космические города размером в километры, создать там искусственную гравитацию», — пояснил он.

По его словам, нынешняя администрация США в отличие от предыдущей не видит для себя интересов в космосе, однако он надеется, что следующая будет республиканской и «устремит Америку и всё человечество в космос, но тогда этот процесс возглавит не NASA, а Маск и Безос».