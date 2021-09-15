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Запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с Байконура сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Видео появилось на портале «Ruptly» со ссылкой на Роскосмос.

Сообщается, что «Союз-2.1б» должна вынести на орбиту 34 космических аппарата связи OneWeb. Как сообщает Роскосмос - пуск прошел в штатном режиме. Этот старт стал десятым в рамках программы OneWeb и четвертым с космодрома Байконур в целом. Коммерческие запуски российских ракет «Союз-2» по контракту АО «Главкосмос», компании-оператора запуска Arianespace и Starsem осуществляются также с космодромов Восточный и Куру во французской Гвиане.

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