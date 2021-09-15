Россия прекратила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом рассказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

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Пересмотр разработки ракеты, которую было решено назвать «Енисей», анонсировал еще зимой 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

— РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — отметил Баранов.

По его словам, работы прекращены на стадии технического проектирования.

2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.