Россия прекратила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом рассказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Пересмотр разработки ракеты, которую было решено назвать «Енисей», анонсировал еще зимой 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
— РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — отметил Баранов.
По его словам, работы прекращены на стадии технического проектирования.
2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.
31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.