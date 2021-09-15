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Россия прекратила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

Вечерняя Москва
37 минут назад

В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом рассказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Россия прекратила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Пересмотр разработки ракеты, которую было решено назвать «Енисей», анонсировал еще зимой 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

— РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — отметил Баранов.

По его словам, работы прекращены на стадии технического проектирования.

2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.

31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.

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