Ученые заявили о бесполезности повторной вакцинации

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой утверждается, что массовая ревакцинация граждан бесполезна. Об этом говорится в тексте рекомендаций группы ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Цитаты приводит журнал The New York Times.

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По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, поэтому пока нет необходимости в повторной вакцинации. Более того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз препаратов может быть бесполезным и даже опасным: например, привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

Впрочем, ревакцинация может быть полезна некоторым людям со слабой иммунной системой, указывают ученые. Так или иначе, прежде чем рекомендовать новые дозы вакцин, специалисты должны провести соответствующие исследования.