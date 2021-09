Ученые заявили о бесполезности повторной вакцинации

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой утверждается, что массовая ревакцинация граждан бесполезна. Об этом говорится в тексте рекомендаций группы ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Цитаты приводит журнал The New York Times.