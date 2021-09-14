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Ученые заявили о бесполезности повторной вакцинации

Lenta.ru
32 минуты назад

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой утверждается, что массовая ревакцинация граждан бесполезна. Об этом говорится в тексте рекомендаций группы ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Цитаты приводит журнал The New York Times.

Ученые заявили о бесполезности повторной вакцинации
Фото: ТАССТАСС

По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, поэтому пока нет необходимости в повторной вакцинации. Более того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз препаратов может быть бесполезным и даже опасным: например, привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

Впрочем, ревакцинация может быть полезна некоторым людям со слабой иммунной системой, указывают ученые. Так или иначе, прежде чем рекомендовать новые дозы вакцин, специалисты должны провести соответствующие исследования.

Эти выводы относятся как мРНК-вакцинам (как Pfizer и Moderna), так и к препаратам на основе аденовируса (например, «Спутник V»).

Наука и техника,Pfizer,ВОЗ,
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