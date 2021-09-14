Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии

Компания Huawei объявила о старте российского этапа ежегодного конкурса мобильных фотографий NEXT-IMAGE Awards 2021. Авторы лучших фото и видео, сделанных на любой смартфон Huawei в различных номинациях, смогут выиграть один из множества ценных призов – от умных девайсов бренда и подарочных сертификатов до денежной премии в $10 000. Работы на конкурс будут приниматься до 30 ноября текущего года.

Фото: Huawei Huawei

Компания Huawei запускает российский этап конкурса NEXT-IMAGE Awards 2021 – крупного международного состязания, которое проводится с 2017 года. За пять лет в нем приняли участие более 2 миллионов владельцев смартфонов бренда.

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Условия конкурса просты – достаточно продемонстрировать свое видение мира и фантазии при помощи камерофона Huawei. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте русскоязычного сообщества фанатов бренда Huawei и прислать свои фотоработы. По итогам конкурса специальные премии получат 30 авторов.

Кроме того, у россиян, как и у конкурсантов из других стран, есть шанс попасть в число победителей глобальной премии и выиграть один из 70 ценных призов: смартфон новой серии Huawei P50, умные часы Huawei Watch 3, подарочные сертификаты или гран-при – денежные вознаграждения до $10 000.

Жюри конкурса этого года включает экспертов в области искусства и фотографии из разных стран мира. В частности, работы участников будут оценивать искусствовед, культурный критик из Великобритании Карен Смит, актер, продюсер и режиссер из Франции Оливье Шабодо, вице-президент департамента маркетинга штаб-квартиры Huawei Consumer Business Group Ли Чанчжу и профессор школы журналистики и коммуникаций Пекинского педагогического университета Ю Гуомин. Кроме того, в число судей вошли канадец Рубен Краббе, прославившийся экшн-съемкой горнолыжников на фоне солнечного затмения в Норвегии при температуре -40°С, и обладатель Пулитцеровской премии, основатель Шанхайского центра фотографии, известный фотожурналист Лю Хон Шин.

Российские пользователи Huawei каждый год оказываются в числе финалистов или даже победителей конкурса NEXT-IMAGE Awards, отмечает компания. Так, в прошлом году в специальной категории Honorable Mentions («Достойные упоминания») был отмечен Николай Башечкин.

«В 2019 году я выиграл приглашение на презентацию флагмана Huawei P30 Pro, которая проходила практически над облаками – на одном из последних этажей Москва-Сити. Там расположена самая высокая в Европе смотровая площадка – очень интересное место, где ты как бы паришь над Москвой и, как на ладони, открываются ее бескрайние просторы. Еще более удивительно было увидеть в тот момент за окном «ангела». Да-да, ведь ангелы могут быть разными – он на мгновение завис прямо передо мной между небом и землей, и я успел запечатлеть его счастливую улыбку на свой Huawei Mate 20 Pro. Именно этот снимок оказался в числе лучших на конкурсе NEXT-IMAGE Awards 2020», – делится опытом участия Башечкин.

Как победитель он выиграл камерофон Huawei P40 Pro, который использует и сейчас – в том числе для создания новых снимков для конкурса.

«От конкурса Huawei у меня остались максимально положительные эмоции, он действительно дает шанс каждому фотографу. Главное не бойтесь пробовать», – призывает Николай Башечкин.

Представленные на конкурс фотографии будут оцениваться в 10 номинациях: портрет (личный, друга либо профессиональной модели), монохром (черно-белое изображение), цвет (особенно сочные и яркие снимки), моментальный снимок (мгновение из жизни на фото), ночь (кадры в темноте), телефото (съемка с зумом), суперширокий угол (широкоугольная фотография), супермакро (макросъемка), видеоистория (фильм длиной до 15 минут) и фотоистория (серия из 3-9 фото, объединенных общим замыслом).

Кроме того, в этом году жюри вручит специальную награду Student Focus Award. На нее могут претендовать студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Победители получат не только смартфон серии Huawei P50, но и премию фонда NEXT-IMAGE Creation в размере $1 000 для воплощения творческих планов.

В России 30 авторов самых интересных конкурсных работ буду награждены специальными призами в знак признательности за поддержку бренда Huawei. Призами для них станут: смартфон Huawei nova 8; беспроводные наушники с шумоподавлением Huawei FreeBuds 4 и подарочные сертификаты на покупки в онлайн-магазине Huawei.