Таинственный текст цивилизации майя нашли в Мексике

В Мексике обнаружили остатки древнего сосуда, украшенного сложным иероглифическим письмом. Находка была сделана учеными Национального института антропологии и истории при проведении спасательных археологических работ на памятниках майя. Об этом говорится на сайте учреждения.

Фото: inah.gob.mx inah.gob.mx

Возраст сосуда археологи предварительно к периоду между 600 и 800 годами нашей эры. Подобные артефакты встречались археологам и раньше, стиль их изготовления получил название Чохола, как и район, где было обнаружено много такой керамики. На сосуды наносились иероглифические тексты и даже иконографические сцены иногда.

По мнению археолога Рикардо Абрахама Матео Канула, найденный артефакт обладает признаками ритуального предмета. Вероятно, его применяли при погребении.